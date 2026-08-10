Силы беспилотных систем нанесли удар по крупному НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстане. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске, Республика Татарстан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по одному из ключевых активов "Татнефти" в сфере нефтепереработки.

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Подробности о НПЗ "ТАНЕКО"

Комплекс был создан как крупное предприятие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а в эксплуатацию его ввели в 2011 году. Проектная мощность предприятия по сырью составляет около 13 млн тонн нефти в год.

НПЗ производит более 20 видов продукции, среди которых автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационное топливо, базовые масла и судовое топливо.

В результате ударов DeepStrike на территории объекта были зафиксированы взрывы и пожары. Подробные последствия удара в настоящее время уточняются.

В Силах беспилотных систем отмечают, что продолжают последовательно снижать способность противника вести войну против Украины.

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