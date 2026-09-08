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Прикордонники 4-го загону розтрощили позицію РСЗВ та 5 укриттів окупантів. ВIДЕО

Прикордонники комендатури 4-го загону уразили ворожі укриття, а також позицію з реактивною системою залпового вогню та складом боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок ударів українських захисників противник втратив щонайменше 5 бліндажів для особового складу, РСЗВ та накопичені боєприпаси.

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Відеозаписом бійці поділилися у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (22328) ДПСУ Держприкордонслужба (6473) прикордонники (1318) знищення (11051) РСЗВ (332)
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