Прикордонники 4-го загону розтрощили позицію РСЗВ та 5 укриттів окупантів. ВIДЕО
Прикордонники комендатури 4-го загону уразили ворожі укриття, а також позицію з реактивною системою залпового вогню та складом боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок ударів українських захисників противник втратив щонайменше 5 бліндажів для особового складу, РСЗВ та накопичені боєприпаси.
Відеозаписом бійці поділилися у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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