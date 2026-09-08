Український безпілотник ретельно "оглядає" тіло щойно ліквідованого окупанта. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного виконання бойового завдання із знешкодження чергового російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори безпілотників виявили та ліквідували окупанта, який пересувався забур'яненим полем.

На кадрах зафіксовано, як піхотинець армії РФ намагався непомітно пройти крізь високу рослинність. Проте його вчасно вистежили українські аеророзвідники.

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За мить по ворогу завдав точного удару дрон-камікадзе. Після вибуху та ліквідації окупанта інший український безпілотник наблизився максимально близько до тіла, аби детально оглянути результати влучання та остаточно підтвердити знищення цілі.

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