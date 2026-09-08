Украинский беспилотник тщательно "осматривает" тело только что уничтоженного оккупанта
В сети появилась видеозапись успешного выполнения боевой задачи по уничтожению очередного российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы беспилотников обнаружили и ликвидировали оккупанта, который передвигался по заросшему поле.
На кадрах запечатлено, как пехотинец армии РФ пытался незаметно пройти сквозь высокую растительность. Однако его вовремя выследили украинские аэроразведчики.
Через мгновение по врагу нанес точный удар дрон-камикадзе. После взрыва и ликвидации оккупанта другой украинский беспилотник приблизился максимально близко к телу, чтобы подробно осмотреть результаты попадания и окончательно подтвердить уничтожение цели.
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