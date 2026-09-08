Украинский беспилотник тщательно "осматривает" тело только что уничтоженного оккупанта

В сети появилась видеозапись успешного выполнения боевой задачи по уничтожению очередного российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы беспилотников обнаружили и ликвидировали оккупанта, который передвигался по заросшему поле.

На кадрах запечатлено, как пехотинец армии РФ пытался незаметно пройти сквозь высокую растительность. Однако его вовремя выследили украинские аэроразведчики.

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Через мгновение по врагу нанес точный удар дрон-камикадзе. После взрыва и ликвидации оккупанта другой украинский беспилотник приблизился максимально близко к телу, чтобы подробно осмотреть результаты попадания и окончательно подтвердить уничтожение цели.

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