Силы беспилотных систем в августе поразили более 58 тысяч российских целей, - Мадяр

В августе Силы беспилотных систем ВСУ поразили 58 465 вражеских целей. Среднесуточный показатель составил 1886 целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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В июле было поражено 53 755 вражеских целей. Таким образом, за месяц показатель вырос на 4710 целей, или 8,7%.

"С начала года СБС увеличили количество пораженных целей на +210% (январь — 27 759 вражеских целей) и +17,3% живой силы (январь — 9 381 человек)", — отметил Мадяр.

По данным СБС, в августе было поражено 11 010 российских военнослужащих. Среднесуточный показатель составил 355 человек.

В июле этот показатель составлял 374 человека в сутки. Таким образом, среднесуточное количество поражений живой силы уменьшилось примерно на 5%.

СБС поразили 54 судна теневого флота РФ

В рамках операции "МоЛоЧКа" в августе Силы беспилотных систем поразили 54 единицы теневого флота России.

Всего с начала операции 6 июля 2026 года было поражено 260 плавательных средств.

За месяц поражено 33 элемента ПВО

В рамках операции "ПВОпад", направленной на уничтожение российских средств противовоздушной обороны, в августе было уничтожено 33 элемента ПВО.

Общее количество пораженных единиц с начала операции в 2026 году составляет 263.

Выведены из строя энергообъекты

В рамках операции "Крымский рубильник off" в августе было поражено 168 энергоузлов.

С начала операции 6 июля 2026 года в общей сложности было поражено 349 энергоузлов.

В то же время количество пораженных объектов стратегической инфраструктуры в результате глубинных ударов СБС не обнародуется.

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