Сили безпілотних систем у серпні уразили понад 58 тисяч російських цілей, - Мадяр

У серпні Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 58 465 ворожих цілей. Середньодобовий показник становив 1886 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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У липні було уражено 53 755 ворожих цілей. Таким чином, за місяць показник зріс на 4710 цілей, або 8,7%.

"З початку року СБС наростили ураження цілей на +210% (січень - 27759 ворожих цілей) та +17,3% живої сили (січень 9381 особа)", - зазначив Мадяр.

За даними СБС, у серпні було уражено 11 010 російських військовослужбовців. Середньодобовий показник становив 355 осіб.

У липні цей показник становив 374 особи на добу. Таким чином, середньодобова кількість уражень живої сили зменшилася приблизно на 5%.

СБС уразили 54 судна тіньового флоту РФ

У межах операції "МоЛоЧКа" у серпні Сили безпілотних систем уразили 54 одиниці тіньового флоту Росії.

Загалом від початку операції 6 липня 2026 року уражено 260 плавзасобів.

За місяць уражено 33 елементи ППО

У межах операції "ППОпад", спрямованої на полювання за російськими засобами протиповітряної оборони, у серпні уражено 33 елементи ППО.

Загальна кількість уражених одиниць від початку операції у 2026 році становить 263.

Виведено з ладу енергооб’єкти

У межах операції "Кримський рубильник off" у серпні уражено 168 енерговузлів.

Від початку операції 6 липня 2026 року загалом уражено 349 енерговузлів.

Водночас кількість уражених об’єктів стратегічної інфраструктури внаслідок глибинних ударів СБС не оприлюднюється.

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