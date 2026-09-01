Сили безпілотних систем у серпні уразили понад 58 тисяч російських цілей, - Мадяр
У серпні Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 58 465 ворожих цілей. Середньодобовий показник становив 1886 цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.
У липні було уражено 53 755 ворожих цілей. Таким чином, за місяць показник зріс на 4710 цілей, або 8,7%.
"З початку року СБС наростили ураження цілей на +210% (січень - 27759 ворожих цілей) та +17,3% живої сили (січень 9381 особа)", - зазначив Мадяр.
За даними СБС, у серпні було уражено 11 010 російських військовослужбовців. Середньодобовий показник становив 355 осіб.
У липні цей показник становив 374 особи на добу. Таким чином, середньодобова кількість уражень живої сили зменшилася приблизно на 5%.
СБС уразили 54 судна тіньового флоту РФ
У межах операції "МоЛоЧКа" у серпні Сили безпілотних систем уразили 54 одиниці тіньового флоту Росії.
Загалом від початку операції 6 липня 2026 року уражено 260 плавзасобів.
За місяць уражено 33 елементи ППО
У межах операції "ППОпад", спрямованої на полювання за російськими засобами протиповітряної оборони, у серпні уражено 33 елементи ППО.
Загальна кількість уражених одиниць від початку операції у 2026 році становить 263.
Виведено з ладу енергооб’єкти
У межах операції "Кримський рубильник off" у серпні уражено 168 енерговузлів.
Від початку операції 6 липня 2026 року загалом уражено 349 енерговузлів.
Водночас кількість уражених об’єктів стратегічної інфраструктури внаслідок глибинних ударів СБС не оприлюднюється.
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