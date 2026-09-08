"Авиапочта" на передовую: тяжелые дроны 58-й ОМПБр доставляют продукты, оборудование и боеприпасы на "нуль"

В сети появились уникальные кадры боевых действий и логистического обеспечения военнослужащих 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные используют тяжелые беспилотники не только для дистанционного минирования или сброса боеприпасов, но и в качестве эффективной "авиапочты" для бойцов на передовой.

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Из-за высокой плотности вражеских FPV-дронов и БПЛА со сбрасываемым грузом наземная доставка боекомплекта, воды, топлива и провианта стала чрезвычайно рискованной. На помощь пехотинцам пришли тяжелые дроны-коптеры.

Посылки тщательно комплектуют и упаковывают в тыловых подразделениях, после чего передают на стартовые позиции БПЛА. В основном логистические вылеты осуществляются ночью.

Для транспортировки хрупких или крупногабаритных грузов — в частности, инструментов или генераторов — пилоты используют специальные тросы, работая по принципу воздушного крана.

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