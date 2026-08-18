Уничтожение укрытий и мест скопления врага: бойцы 58-й бригады противодействуют тактике просачивания на Харьковщине. ВИДЕО
На севере Харьковской области украинские военные целенаправленно уничтожают здания и укрытия, где российские оккупанты сосредотачивают силы для дальнейших штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры боевых действий пилотов 3-го механизированного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады.
Тактика просачивания противника заключается в сборе небольших групп в зданиях прифронтовой полосы или в норах в лесополосах, откуда они выдвигаются в серую зону с целью захвата украинских позиций. Для нейтрализации этой угрозы украинские подразделения применяют тяжёлые бомбардировщики, FPV-дроны с радиоуправлением и беспилотники с оптоволоконной связью, которые прорываются сквозь действия средств РЭБ.
Ликвидация укрытий лишает оккупантов мест скопления и предотвращает превращение этих объектов в полноценные огневые позиции врага. Наряду с разрушением укрытий бойцы 58-й ОМПБр также ликвидируют личный состав противника, собирающийся для проведения инфильтрации.
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