Знищення укриттів та місць накопичення ворога: бійці 58-ї бригади протидіють тактиці просочування на Харківщині. ВIДЕО

На півночі Харківської області українські військові цілеспрямовано нищать будівлі та укриття, де російські окупанти накопичують сили для подальших штурмів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи пілотів 3-го механізованого батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Тактика просочування противника полягає у зборі малих груп у будівлях прифронтової смуги або в норах у лісосмугах, звідки вони висуваються в сіру зону з метою захоплення українських позицій. Для нейтралізації цієї загрози українські підрозділи застосовують важкі бомбери, FPV-дрони на радіокеруванні та безпілотники на оптиковолоконному зв'язку, що прориваються крізь дії засобів РЕБ.

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Ліквідація укриттів позбавляє окупантів місць накопичення і запобігає перетворенню цих об'єктів на повноцінні вогневі позиції ворога. Разом із руйнуванням сховків бійці 58-ї ОМПБр також ліквідовують особовий склад противника, який збирається для проведення інфільтрації.

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