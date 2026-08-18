"Путін затягує війну": Сибіга відреагував на ракетний удар по Печенігах та закликав посилити санкції проти РФ
Унаслідок російського удару по селищу Печеніги в Харківській області загинули щонайменше 10 людей. Пошкоджено десять житлових будинків, а також кафе, поштове відділення та магазин.
Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи цей російськиї удар, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція МЗС
"Путін продовжує затягувати війну замість того, щоб прийняти реалістичні пропозиції України щодо припинення вогню та покласти край кровопролиттю", - зазначив він.
Глава української дипломатії підкреслив, що допоки Москва відмовляється від миру, вона має платити дедалі вищу ціну за продовження цієї війни, зокрема у вигляді додаткових санкцій, ізоляції та суворої відповідальності за російські злочини.
Трибунал для РФ
"Ми інформуємо наших партнерів і міжнародні організації та закликаємо до дій, щоб покласти край цьому терору й забезпечити справедливість. Я закликаю всі держави долучитися до наших зусиль із притягнення РФ до відповідальності, зокрема до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який незабаром розпочне свою роботу в Гаазі", - наголосив Сибіга.
Очільник МЗС також підкреслив, що відповідальність за російські злочини є питанням принципу не лише для жертв російських атак, а й для всієї міжнародної спільноти.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.
- Президент Зеленський вже відреагував на ворожий удар та пообіцяв відповідь ворогу.
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