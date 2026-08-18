"Путін затягує війну": Сибіга відреагував на ракетний удар по Печенігах та закликав посилити санкції проти РФ

Унаслідок російського удару по селищу Печеніги в Харківській області загинули щонайменше 10 людей. Пошкоджено десять житлових будинків, а також кафе, поштове відділення та магазин.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи цей російськиї удар, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

"Путін продовжує затягувати війну замість того, щоб прийняти реалістичні пропозиції України щодо припинення вогню та покласти край кровопролиттю", - зазначив він.

Глава української дипломатії підкреслив, що допоки Москва відмовляється від миру, вона має платити дедалі вищу ціну за продовження цієї війни, зокрема у вигляді додаткових санкцій, ізоляції та суворої відповідальності за російські злочини.

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Трибунал для РФ

"Ми інформуємо наших партнерів і міжнародні організації та закликаємо до дій, щоб покласти край цьому терору й забезпечити справедливість. Я закликаю всі держави долучитися до наших зусиль із притягнення РФ до відповідальності, зокрема до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який незабаром розпочне свою роботу в Гаазі", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС також підкреслив, що відповідальність за російські злочини є питанням принципу не лише для жертв російських атак, а й для всієї міжнародної спільноти.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.

Президент Зеленський вже відреагував на ворожий удар та пообіцяв відповідь ворогу.

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