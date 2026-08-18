"Путин затягивает войну": Сибига отреагировал на ракетный удар по Печенегам и призвал усилить санкции против РФ

В результате российского удара по поселку Печенеги в Харьковской области погибли не менее 10 человек. Повреждены десять жилых домов, а также кафе, почтовое отделение и магазин.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя этот российский удар, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция МИД

"Путин продолжает затягивать войну вместо того, чтобы принять реалистичные предложения Украины о прекращении огня и положить конец кровопролитию", — отметил он.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что пока Москва отказывается от мира, ей придется платить все более высокую цену за продолжение этой войны, в частности в виде дополнительных санкций, изоляции и строгой ответственности за российские преступления.

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Трибунал для РФ

"Мы информируем наших партнеров и международные организации и призываем к действиям, чтобы положить конец этому террору и обеспечить справедливость. Я призываю все государства присоединиться к нашим усилиям по привлечению РФ к ответственности, в частности к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины, который вскоре начнет свою работу в Гааге", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что ответственность за российские преступления является вопросом принципа не только для жертв российских атак, но и для всего международного сообщества.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 17 раненых.

Президент Зеленский уже отреагировал на вражеский удар и пообещал ответить врагу.

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