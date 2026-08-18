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Новини Обстріли Харківщини
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Зеленський про обстріл Печенігів: Ворог ударив по людному перехрестю, обов’язково відповімо. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині - туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо - лише житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого удару

Станом на зараз відомо про десятьох загиблих.

Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон атакував сільгосппідприємство на Харківщині: спалахнула пожежа на 800 кв. м, - ДСНС. ФОТО

За словами, Зеленського, багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", - наголосив глава держави.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ била дронами, КАБами та артилерією по Сумщині й Харківщині: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (26687) обстріл (36210) Харківська область (3103) Чугуївський район (436) Печеніги (16)
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Топ коментарі
+19
Відповідалка в нього тільки в зачитуванні текстів Литвина. Далі він професійно все забуває.
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18.08.2026 11:16 Відповісти
+12
Ага. Відповіси. Як завжди рюмсанням і закликом до перагаворів і перемірій
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18.08.2026 11:11 Відповісти
+12
краще ще один указ про заборону бити по красной площаді видай, виродок брехливий...
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18.08.2026 11:21 Відповісти

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