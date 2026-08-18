Зеленський про обстріл Печенігів: Ворог ударив по людному перехрестю, обов’язково відповімо. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині - туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо - лише житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого удару

Станом на зараз відомо про десятьох загиблих.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон атакував сільгосппідприємство на Харківщині: спалахнула пожежа на 800 кв. м, - ДСНС. ФОТО

За словами, Зеленського, багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", - наголосив глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.

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