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Новости Обстрелы Харьковщина
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Зеленский об обстреле Печенегов: Враг нанес удар по оживленному перекрестку, мы обязательно ответим. ФОТОрепортаж

Сегодня утром россияне нанесли жестокий удар по оживленному перекрестку в Печенегах в Харьковской области — там, где находятся почта и магазины, а вокруг — только жилые дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеского удара

На данный момент известно о десяти погибших.

Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон атаковал сельхозпредприятие на Харьковщине: вспыхнул пожар на 800 кв. м, — ГСЧС. ФОТО

По словам Зеленского, многие люди ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры также дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по оказанию давления на Россию и поддержке Украины", — подчеркнул глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 17 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумщине и Харьковщине: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (25539) обстрел (34907) Харьковская область (3075) Чугуевский район (430) Печенеги (16)
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Топ комментарии
+21
Відповідалка в нього тільки в зачитуванні текстів Литвина. Далі він професійно все забуває.
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18.08.2026 11:16 Ответить
+13
Ага. Відповіси. Як завжди рюмсанням і закликом до перагаворів і перемірій
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18.08.2026 11:11 Ответить
+13
краще ще один указ про заборону бити по красной площаді видай, виродок брехливий...
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18.08.2026 11:21 Ответить

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