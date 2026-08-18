Зеленский об обстреле Печенегов: Враг нанес удар по оживленному перекрестку, мы обязательно ответим. ФОТОрепортаж

Сегодня утром россияне нанесли жестокий удар по оживленному перекрестку в Печенегах в Харьковской области — там, где находятся почта и магазины, а вокруг — только жилые дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеского удара

На данный момент известно о десяти погибших.











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По словам Зеленского, многие люди ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры также дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по оказанию давления на Россию и поддержке Украины", — подчеркнул глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 17 раненых.

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