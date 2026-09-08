"Авіапошта" на передній край: важкі дрони 58-ї ОМПБр доправляють продукти, обладнання та боєприпаси на "нуль". ВIДЕО
У мережі оприлюдно унікальні кадри бойової роботи та логістичного забезпечення воїнів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові використовують важкі безпілотники не лише для дистанційного мінування чи скидання боєприпасів, а й як ефективну "авіапошту" для бійців на передовій.
Через високу щільність ворожих FPV-дронів і БпЛА зі скидами наземна доставка боєкомплекту, води, пального та провіанту стала надзвичайно ризикованою. На допомогу піхотинцям прийшли важкі дрони-коптери.
Посилки ретельно комплектують і пакують у тилових підрозділах, після чого передають на стартові позиції БПЛА. Здебільшого логістичні вильоти здійснюються вночі.
Для транспортування крихких або великогабаритних вантажів - зокрема інструментів чи генераторів - пілоти застосовують спеціальні троси, працюючи за принципом повітряного крана.
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