Пограничники 4-го отряда разгромили позицию РСЗО и 5 укрытий оккупантов. ВИДЕО
Пограничники комендатуры 4-го отряда нанесли удар по вражеским укрытиям, а также по позиции с реактивной системой залпового огня и складу боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов украинских защитников противник потерял как минимум 5 блиндажей для личного состава, РСЗО и накопленные боеприпасы.
Видеозаписью бойцы поделились в официальном Telegram-канале ГПСУ.
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