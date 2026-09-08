Пограничники 4-го отряда разгромили позицию РСЗО и 5 укрытий оккупантов. ВИДЕО

Пограничники комендатуры 4-го отряда нанесли удар по вражеским укрытиям, а также по позиции с реактивной системой залпового огня и складу боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов украинских защитников противник потерял как минимум 5 блиндажей для личного состава, РСЗО и накопленные боеприпасы.

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Видеозаписью бойцы поделились в официальном Telegram-канале ГПСУ.

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