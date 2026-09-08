От попадания ударного дрона бойцов "Омеги" рашиста разорвало в клочья и отбросило на несколько метров в сторону. ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" в ходе боевых вылетов уничтожили рашиста на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный БПЛА поразил оккупанта, в результате чего его разорвало на куски и отбросило на несколько метров в сторону.

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Бойцы в шутку отметили, что это новый рекорд так называемых "прыжков в длину" среди оккупантов.

Кадрами попадания пилоты отряда поделились в своем Telegram-канале.

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