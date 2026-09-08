Дронарі батальйону BULAVA перехоплювачами STING знищили 36 російських БпЛА різних типів. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські захисники батальйону безпілотних систем "BULAVA" 72-ї окремої механізованої бригади під час бойових вильотів уразили низку російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти для перехоплення ворожих повітряних цілей використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких Шершнів".
Загалом було знищено 36 російських БпЛА різних типів.
Серед уражених цілей були, зокрема, дороговартісні розвідувальні БпЛА "Князь Віщий Олег", які російські військові використовують для розвідки позицій Сил оборони та місцевості.
Кадрами поділилися "Дикі Шершні" у своєму телеграм-каналі.
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