Бригада К-2 и 45-я ОАБр поразили два российских ЗРК "Бук-М3", которые сразу взорвались. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М3" благодаря совместной работе бригады К-2, 45-й отдельной артиллерийской бригады и 3-го армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бригады К-2 в течение нескольких месяцев следила за вражескими комплексами, фиксировала их перемещения, собирала информацию и передавала данные для последующего поражения.
После подтверждения целей военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады нанесли удары по обоим российским комплексам. В результате два ЗРК "Бук-М3" были уничтожены.
Кадры совместной боевой работы обнародовали в видео.
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