Бригада К-2 и 45-я ОАБр поразили два российских ЗРК "Бук-М3", которые сразу взорвались. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М3" благодаря совместной работе бригады К-2, 45-й отдельной артиллерийской бригады и 3-го армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бригады К-2 в течение нескольких месяцев следила за вражескими комплексами, фиксировала их перемещения, собирала информацию и передавала данные для последующего поражения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После подтверждения целей военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады нанесли удары по обоим российским комплексам. В результате два ЗРК "Бук-М3" были уничтожены.

Кадры совместной боевой работы обнародовали в видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари батальона BULAVA с помощью перехватчиков STING уничтожили 36 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО

Смотрите также: От попадания ударного дрона бойцов "Омеги" рашиста разорвало в клочья и отбросило на несколько метров в сторону. ВИДЕО