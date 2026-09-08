Дронари батальона BULAVA с помощью перехватчиков STING уничтожили 36 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинские защитники батальона беспилотных систем "БУЛАВА" 72-й отдельной механизированной бригады в ходе боевых вылетов сбили ряд российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты для перехвата вражеских воздушных целей использовали дроны-перехватчики STING от "Диких Шершнів".
Всего было уничтожено 36 российских БПЛА различных типов.
Среди пораженных целей были, в частности, дорогостоящие разведывательные БПЛА "Князь Вещий Олег", которые российские военные используют для разведки позиций Сил обороны и местности.
Кадрами поделились "Дикі Шершні" в своем Telegram-канале.
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