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Дронари батальона BULAVA с помощью перехватчиков STING уничтожили 36 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские защитники батальона беспилотных систем "БУЛАВА" 72-й отдельной механизированной бригады в ходе боевых вылетов сбили ряд российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты для перехвата вражеских воздушных целей использовали дроны-перехватчики STING от "Диких Шершнів".

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Всего было уничтожено 36 российских БПЛА различных типов.

Среди пораженных целей были, в частности, дорогостоящие разведывательные БПЛА "Князь Вещий Олег", которые российские военные используют для разведки позиций Сил обороны и местности.

Кадрами поделились "Дикі Шершні" в своем Telegram-канале.

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