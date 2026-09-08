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Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 нанесли удар по позиции россиян с боеприпасами и живой силой. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли удар по вражеской позиции, где хранились боеприпасы и находились живые силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Воздушных сил для поражения цели использовали авиабомбы GBU-62.

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В результате точного попадания позиция российских военных была уничтожена.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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армия РФ (24181) уничтожение (10738) Воздушные силы (3426) истребитель (256)
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