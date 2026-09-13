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Авиация ВСУ уничтожила логистический хаб и лабораторию российских БПЛА в Белгородской области. ВИДЕО

На Волчанском направлении украинские военные нанесли удар по логистическому центру и лаборатории по производству и настройке БПЛА российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка выявила, что в одном из цехов завода "Шебекинский картон" в городе Шебекино Белгородской области командование 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса обустроило логистический хаб и лабораторию для сборки и настройки беспилотников, в частности "Молний".

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В результате удара управляемыми авиабомбами подтверждено уничтожение двух российских инженеров-испытателей БПЛА.

Кроме того, было уничтожено значительное количество оборудования и другого имущества, находившегося на складе.

Видеозапись опубликована в соцсетях.

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