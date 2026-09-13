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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Вовчанському напрямку
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Авіація ЗСУ знищила логістичний хаб та лабораторію БпЛА росіян на Бєлгородщині. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку українські військові завдали удару по логістичному хабу та лабораторії з виробництва й налаштування БпЛА російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила, що в одному з цехів заводу "Шебекінський картон" у місті Шебекіно Бєлгородської області командування 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу облаштувало логістичний хаб та лабораторію для складання й налаштування безпілотників, зокрема "Молній".

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Унаслідок удару керованими авіабомбами підтверджено знищення двох російських інженерів-тестувальників БпЛА.

Крім того, було знищено значну кількість обладнання та іншого майна, яке перебувало на складі.

Відеозапис опубліковано у соцмережах.

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