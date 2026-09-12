Авіація та HIMARS накрили пункт управління БпЛА росіян на Бєлгородщині та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

На Великобурлуцькому напрямку українська розвідка виявила пункт управління БпЛА та майданчик запуску російських "Молній" у районі населеного пункту Старий Хутір Валуйського округу Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку по позиції російських операторів дронів завдали удару керованими авіабомбами.

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Після початку евакуації та спроб окупантів залишити район по ньому додатково відпрацювали ракетами HIMARS.

Унаслідок ударів підтверджено знищення 6 російських військових та поранення ще 4.

Також повністю знищено обладнання пункту управління БпЛА, засоби зв’язку та склад безпілотників.

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