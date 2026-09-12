Авіація та HIMARS накрили пункт управління БпЛА росіян на Бєлгородщині та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО
На Великобурлуцькому напрямку українська розвідка виявила пункт управління БпЛА та майданчик запуску російських "Молній" у районі населеного пункту Старий Хутір Валуйського округу Бєлгородської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку по позиції російських операторів дронів завдали удару керованими авіабомбами.
Після початку евакуації та спроб окупантів залишити район по ньому додатково відпрацювали ракетами HIMARS.
Унаслідок ударів підтверджено знищення 6 російських військових та поранення ще 4.
Також повністю знищено обладнання пункту управління БпЛА, засоби зв’язку та склад безпілотників.
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