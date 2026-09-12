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Спецпризначенці "Альфи" СБУ за серпень знешкодили майже 6000 окупантів та понад 18 тисяч ворожих цілей. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ шостий місяць поспіль утримують перше місце за кількістю знищених та уражених цілей противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи" СБУ, у серпні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 російських військових.
Також упродовж місяця було знищено та уражено:
- 9142 БпЛА та НРК різного типу;
- 2977 одиниць автомобільної техніки;
- 2791 антену та вузол зв’язку;
- 1183 фортифікаційні споруди;
- 756 розрахунків БпЛА;
- 222 склади з боєприпасами та майном;
- 48 артилерійських систем та САУ;
- 46 одиниць броньованої техніки, з них 13 танків та 33 бойові броньовані машини;
- 26 засобів РЛС/РЕБ;
- 23 РСЗВ;
- 20 одиниць водного транспорту;
- 7 засобів ППО;
- 4 одиниці авіаційної техніки.
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