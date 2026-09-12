УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14643 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Сумщині
2 021 4

Бійці 47-ї бригади артилерією та дронами ліквідували близько десятка окупантів, які полізли на Сумщину через трубу. ВIДЕО

Російські військові намагалися використати трубу, яка тягнеться із Курщини на Сумщину, для проникнення на позиції українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько десятка російських штурмовиків намагалися вибратися з труби, однак їх виявили українські військові.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У 47-й окремій механізованій бригаді зазначили, що цей маршрут перебуває під постійним контролем українських військових, тож спроба окупантів знову скористатися ним завершилася для них невдало.

Російські штурмовики стали цілями артилерії та ударних дронів. Унаслідок злагодженої роботи підрозділів 47-ї ОМБр та суміжних сил близько десятка окупантів були знищені.

У бригаді наголосили, що аналогічний "розбір" чекає на кожного російського військового, який спробує скористатися цим маршрутом.

Дивіться також: Дронарі BULAVA 72-ї бригади перехоплювачами STING збили російський реактивний БпЛА "Італмас" над Харківщиною. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти Су-27 авіабомбою знищили логістичний маршрут окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22328) Сумська область (4945) знищення (11051) дрони (8865) 47 окрема механізована бригада (290)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 