Бійці 47-ї бригади артилерією та дронами ліквідували близько десятка окупантів, які полізли на Сумщину через трубу. ВIДЕО
Російські військові намагалися використати трубу, яка тягнеться із Курщини на Сумщину, для проникнення на позиції українських захисників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько десятка російських штурмовиків намагалися вибратися з труби, однак їх виявили українські військові.
У 47-й окремій механізованій бригаді зазначили, що цей маршрут перебуває під постійним контролем українських військових, тож спроба окупантів знову скористатися ним завершилася для них невдало.
Російські штурмовики стали цілями артилерії та ударних дронів. Унаслідок злагодженої роботи підрозділів 47-ї ОМБр та суміжних сил близько десятка окупантів були знищені.
У бригаді наголосили, що аналогічний "розбір" чекає на кожного російського військового, який спробує скористатися цим маршрутом.
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