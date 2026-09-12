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Новини Відео Знищення російських безпілотників Дрони-перехоплювачі
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Дронарі BULAVA 72-ї бригади перехоплювачами STING збили російський реактивний БпЛА "Італмас" над Харківщиною. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "BULAVA" 72-ї окремої механізованої бригади знищили російський реактивний БпЛА "Італмас" під час атаки ворога на Харківську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник було знищено дроном-перехоплювачем STING від "Диких Шершнів".

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У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що рашисти використовують цей тип безпілотників для ударів, зокрема по автозаправних станціях на Харківщині.

Унаслідок точного влучання дрона-перехоплювача російський БпЛА було знищено в повітрі.

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