Дронарі BULAVA 72-ї бригади перехоплювачами STING збили російський реактивний БпЛА "Італмас" над Харківщиною. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "BULAVA" 72-ї окремої механізованої бригади знищили російський реактивний БпЛА "Італмас" під час атаки ворога на Харківську область.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник було знищено дроном-перехоплювачем STING від "Диких Шершнів".
У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що рашисти використовують цей тип безпілотників для ударів, зокрема по автозаправних станціях на Харківщині.
Унаслідок точного влучання дрона-перехоплювача російський БпЛА було знищено в повітрі.
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