Дронарі BULAVA 72-ї бригади перехоплювачами STING збили російський реактивний БпЛА "Італмас" над Харківщиною. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "BULAVA" 72-ї окремої механізованої бригади знищили російський реактивний БпЛА "Італмас" під час атаки ворога на Харківську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник було знищено дроном-перехоплювачем STING від "Диких Шершнів".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що рашисти використовують цей тип безпілотників для ударів, зокрема по автозаправних станціях на Харківщині.

Унаслідок точного влучання дрона-перехоплювача російський БпЛА було знищено в повітрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот екіпажу "Зевс" підняв дрон STING на висоту 9000 метрів під час перехоплення ворожої цілі. ВIДЕО

Дивіться також: Дронарі батальйону BULAVA перехоплювачами STING знищили 36 російських БпЛА різних типів. ВIДЕО