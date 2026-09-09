Пілот екіпажу "Зевс" підняв дрон STING на висоту 9000 метрів під час перехоплення ворожої цілі. ВIДЕО
Індустрія дронів
Пілот дрона-перехоплювача STING екіпажу "Зевс" 1021-го зенітно-ракетного полку під час перехоплення ворожої цілі підняв БпЛА на висоту 9000 метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок технічних особливостей перехоплення ціль уразити не вдалося, проте дрон успішно повернули на місце запуску.
Бійці зазначають, що 9000 метрів - це висота, на якій у мирний час літали пасажирські літаки. Нині ж на таку висоту піднімаються оператори дронів, щоб перехоплювати російські повітряні цілі.
Відеозаписом поділилися "Дикі Шершні" у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль