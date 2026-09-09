Пилот экипажа "Зевс" поднял дрон STING на высоту 9000 метров во время перехвата вражеской цели. ВИДЕО
Индустрия дронов
Пилот дрона-перехватчика STING из экипажа "Зевс" 1021-го зенитно-ракетного полка во время перехвата вражеской цели поднял БПЛА на высоту 9000 метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие технических особенностей перехвата поразить цель не удалось, однако дрон успешно вернули на место запуска.
Бойцы отмечают, что 9000 метров - это высота, на которой в мирное время летали пассажирские самолеты. Сейчас же на такую высоту поднимаются операторы дронов, чтобы перехватывать российские воздушные цели.
Видеозаписью поделились "Дикі Шершні" в соцсетях.
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