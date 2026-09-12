Дронщики BULAVA 72-й бригады с помощью перехватчиков STING сбили российский реактивный БПЛА "Италмас" над Харьковской областью

Операторы дронов подразделения "БУЛАВА" 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский реактивный БПЛА "Италмас" во время атаки врага на Харьковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский беспилотник был уничтожен дроном-перехватчиком STING от "Диких Шершней".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В подписи к опубликованному видео отмечается, что рашисты используют этот тип беспилотников для нанесения ударов, в частности по автозаправочным станциям в Харьковской области.

В результате точного попадания дрона-перехватчика российский БПЛА был уничтожен в воздухе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот экипажа "Зевс" поднял дрон STING на высоту 9000 метров во время перехвата вражеской цели. ВИДЕО

Смотрите также: Дроноры батальона BULAVA с помощью перехватчиков STING уничтожили 36 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО