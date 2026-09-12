Бойцы 47-й бригады с помощью артиллерии и дронов ликвидировали около десятка оккупантов, которые проникли в Сумскую область через трубу

Российские военные пытались использовать трубу, проходящую от Курской области до Сумской области, для проникновения на позиции украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, около десятка российских штурмовиков пытались выбраться из трубы, однако их обнаружили украинские военные.

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В 47-й отдельной механизированной бригаде отметили, что этот маршрут находится под постоянным контролем украинских военных, поэтому попытка оккупантов вновь воспользоваться им закончилась для них неудачно.

Российские штурмовики стали мишенями для артиллерии и ударных дронов. В результате слаженной работы подразделений 47-й ОМБр и смежных сил около десятка оккупантов были уничтожены.

В бригаде подчеркнули, что аналогичная "расправа" ждет каждого российского военного, который попытается воспользоваться этим маршрутом.

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