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Спецназовцы "Альфы" СБУ за август обезвредили почти 6000 оккупантов и более 18 тысяч вражеских целей. ВИДЕО
Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ шестой месяц подряд занимают первое место по количеству уничтоженных и пораженных целей противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 российских военных.
Также в течение месяца были уничтожены и поражены:
- 9142 БПЛА и НРК различного типа;
- 2977 единиц автомобильной техники;
- 2791 антенна и узел связи;
- 1183 фортификационных сооружения;
- 756 расчетов БПЛА;
- 222 склада с боеприпасами и имуществом;
- 48 артиллерийских систем и САУ;
- 46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины;
- 26 средств РЛС/РЭБ;
- 23 РСЗО;
- 20 единиц водного транспорта;
- 7 средств ПВО;
- 4 единицы авиационной техники.
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