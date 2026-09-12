Спецназовцы "Альфы" СБУ за август обезвредили почти 6000 оккупантов и более 18 тысяч вражеских целей. ВИДЕО

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ шестой месяц подряд занимают первое место по количеству уничтоженных и пораженных целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 российских военных.

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Также в течение месяца были уничтожены и поражены:

9142 БПЛА и НРК различного типа;

2977 единиц автомобильной техники;

2791 антенна и узел связи;

1183 фортификационных сооружения;

756 расчетов БПЛА;

222 склада с боеприпасами и имуществом;

48 артиллерийских систем и САУ;

46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины;

26 средств РЛС/РЭБ;

23 РСЗО;

20 единиц водного транспорта;

7 средств ПВО;

4 единицы авиационной техники.

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