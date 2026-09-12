РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11670 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
662 1

Спецназовцы "Альфы" СБУ за август обезвредили почти 6000 оккупантов и более 18 тысяч вражеских целей. ВИДЕО

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ шестой месяц подряд занимают первое место по количеству уничтоженных и пораженных целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 российских военных.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также в течение месяца были уничтожены и поражены:

  • 9142 БПЛА и НРК различного типа;
  • 2977 единиц автомобильной техники;
  • 2791 антенна и узел связи;
  • 1183 фортификационных сооружения;
  • 756 расчетов БПЛА;
  • 222 склада с боеприпасами и имуществом;
  • 48 артиллерийских систем и САУ;
  • 46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины;
  • 26 средств РЛС/РЭБ;
  • 23 РСЗО;
  • 20 единиц водного транспорта;
  • 7 средств ПВО;
  • 4 единицы авиационной техники.

Смотрите также: Бойцы 47-й бригады с помощью артиллерии и дронов ликвидировали около десятка оккупантов, которые проникли в Сумскую область через трубу. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты Су-27 авиабомбой уничтожили логистический маршрут оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24181) СБУ (21477) спецназ (686) уничтожение (10738) дроны (8149)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 