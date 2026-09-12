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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Авиация и HIMARS накрыли пункт управления БПЛА РФ на Белгородщине и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

На Великобурлукском направлении украинская разведка обнаружила пункт управления БПЛА и площадку запуска российских "Молний" в районе населенного пункта Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала по позициям российских операторов дронов нанесли удар управляемыми авиабомбами.

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После начала эвакуации и попыток оккупантов покинуть район по нему дополнительно нанесли удары ракетами HIMARS.

В результате ударов подтверждено уничтожение 6 российских военных и ранение еще 4.

Также полностью уничтожено оборудование пункта управления БПЛА, средства связи и склад беспилотников.

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