Авиация и HIMARS накрыли пункт управления БПЛА РФ на Белгородщине и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО
На Великобурлукском направлении украинская разведка обнаружила пункт управления БПЛА и площадку запуска российских "Молний" в районе населенного пункта Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала по позициям российских операторов дронов нанесли удар управляемыми авиабомбами.
После начала эвакуации и попыток оккупантов покинуть район по нему дополнительно нанесли удары ракетами HIMARS.
В результате ударов подтверждено уничтожение 6 российских военных и ранение еще 4.
Также полностью уничтожено оборудование пункта управления БПЛА, средства связи и склад беспилотников.
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