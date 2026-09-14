Пілоти МіГ-29 знищили склад пального противника разом з окупантами всередині. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 уразили позицію та склад паливно-мастильних матеріалів російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучним ударом українські пілоти уразили будівлю, де окупанти зберігали паливо для забезпечення своєї логістики.

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Унаслідок удару склад було знищено разом з особовим складом російських військових, який перебував на позиції.

Кадрами бойової роботи один з українських пілотів поділився у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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