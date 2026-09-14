Пограничники подразделения "Феникс" за неделю уничтожили российскую САУ "Мста-С", ЗРК "Оса" и другую технику противника на четырех направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Добропольском направлении бойцы уничтожили российскую пехоту, автомобили "буханка" и самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

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На Лиманском направлении были поражены грузовой и легковой транспорт, а также небольшие пехотные группы.

На Торецком направлении под ударами оказались квадроциклы, мотоциклы, автомобили и личный состав рашистов.

Отдельно пограничники отметили уничтожение зенитного ракетного комплекса "Оса" в Луганской области. Ориентировочная стоимость такого комплекса составляет около $10 млн, тогда как для его уничтожения понадобился дрон стоимостью в несколько сотен долларов.

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