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Пограничники "Феникса" уничтожили ЗРК "Оса" стоимостью $10 млн и российскую технику на четырех направлениях. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" за неделю уничтожили российскую САУ "Мста-С", ЗРК "Оса" и другую технику противника на четырех направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Добропольском направлении бойцы уничтожили российскую пехоту, автомобили "буханка" и самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

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На Лиманском направлении были поражены грузовой и легковой транспорт, а также небольшие пехотные группы.

На Торецком направлении под ударами оказались квадроциклы, мотоциклы, автомобили и личный состав рашистов.

Отдельно пограничники отметили уничтожение зенитного ракетного комплекса "Оса" в Луганской области. Ориентировочная стоимость такого комплекса составляет около $10 млн, тогда как для его уничтожения понадобился дрон стоимостью в несколько сотен долларов.

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Автор: 

армия РФ (24195) Госпогранслужба (7490) пограничники (1840) уничтожение (10754) Донецкая область (13182) Торецк (564) ЗРК (315) Бахмутский район (873)
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