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Прикордонники "Фенікса" знищили ЗРК "Оса" за $10 млн та російську техніку на чотирьох напрямках. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" за тиждень знищили російську САУ "Мста-С", ЗРК "Оса" та іншу техніку противника на чотирьох напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Добропільському напрямку бійці знищили російську піхоту, автомобілі "буханка" та самохідну артилерійську установку "Мста-С".
На Лиманському - уразили вантажний і легковий транспорт, а також малі піхотні групи.
На Торецькому напрямку під ударами опинилися квадроцикли, мотоцикли, автомобілі та особовий склад рашистів.
Окремо прикордонники відзначили знищення зенітного ракетного комплексу "Оса" на Луганщині. Орієнтовна вартість такого комплексу становить близько $10 млн, тоді як для його знищення знадобився дрон вартістю кілька сотень доларів.
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