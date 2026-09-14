Український дрон влучає у кабіну російської вантажівки на окупованих територіях: "Ох, летит-летит, Ваня!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, який зафіксував точний удар українського безпілотника по військовій логістиці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, події розгорталися на одній із доріг на тимчасово окупованій території України.

Кадри були зняті відеореєстратором цивільного чи військового автомобіля, який рухався безпосередньо позаду ворожої вантажівки.

На записі чітко зафіксовано момент стрімкого підльоту українського FPV-дрона, його пряме влучання точно в кабіну російського транспортного засобу та потужний вибух. Внаслідок детонації бойової частини безпілотника кабіна вантажівки зазнала критичних пошкоджень.

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