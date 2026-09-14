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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Український дрон влучає у кабіну російської вантажівки на окупованих територіях: "Ох, летит-летит, Ваня!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, який зафіксував точний удар українського безпілотника по військовій логістиці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, події розгорталися на одній із доріг на тимчасово окупованій території України.

Кадри були зняті відеореєстратором цивільного чи військового автомобіля, який рухався безпосередньо позаду ворожої вантажівки.

На записі чітко зафіксовано момент стрімкого підльоту українського FPV-дрона, його пряме влучання точно в кабіну російського транспортного засобу та потужний вибух. Внаслідок детонації бойової частини безпілотника кабіна вантажівки зазнала критичних пошкоджень.

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вантажі (344) окупація (7104) перевезення (510) знищення (11067) логістика (257) дрони (8879)
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Топ коментарі
+8
Красиво як . Слава ЗСУ .
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14.09.2026 12:27 Відповісти
+4
- Ваня, табє пісда!
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14.09.2026 12:29 Відповісти
+4
Нема там цивільних мешканців. Там всі вороги і підари по опрєдєлєнію, пойняв цей го?
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14.09.2026 12:44 Відповісти

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