Украинский дрон попадает в кабину российского грузовика на оккупированных территориях: "Ох, летит-летит, Ваня!"

В сетипоявилась видеозапись, на которой запечатлен точный удар украинского беспилотника по военной логистике российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, события разворачивались на одной из дорог на временно оккупированной территории Украины.

Кадры были сняты видеорегистратором гражданского или военного автомобиля, который двигался непосредственно позади вражеского грузовика.

На записи четко запечатлен момент стремительного подлета украинского FPV-дрона, его прямое попадание точно в кабину российского транспортного средства и мощный взрыв. В результате детонации боевой части беспилотника кабина грузовика получила критические повреждения.

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