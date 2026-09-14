Прикордонники виявили та знищили в небі над Україною 70 ворожих БПЛА типу "Shahed". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис із кадрами бойової роботи українських прикордонників, які продовжують ефективно захищати українське небо від повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише протягом останньої доби підрозділи Державної прикордонної служби України виявили та ліквідували 70 ворожих безпілотників.

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Серед знищених апаратів - ударні дроні-камікадзе типу "Shahed", а також БпЛА типу "Gerber", які російські окупанти застосовують для розвідки та виснаження українських систем протиповітряної оборони.

"За минулу добу прикордонники виявили та знищили в небі над Україною 70 ворожих "шахедів" та "гербер". Кожен збитий ворожий БпЛА – це вціліла інфраструктура, збережені життя військових та цивільних", - наголосили в ДПСУ.

На опублікованому відео зафіксовано моменти точних влучань мобільних вогневих груп та операторів ППО по ворожих цілях у нічному та денному небі.

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