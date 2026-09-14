РФ експериментує з FPV-дронами на "шахедах", - Ігнат

Росія експериментально встановлює FPV-дрони на ударні БПЛА типу "Шахед". Наразі масового застосування такої тактики наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Ворог уже експериментально застосовував FPV на тих самих "Шахедах". В принципі, вже є відео, яке опублікували в соцмережах. Я не скажу, що це зараз якесь масове застосування і наскільки воно буде корисним для ворога", - сказав Ігнат.

Та додав, що ворог постійно модернізує ударні безпілотники, зокрема, "гербери" та "шахеди".

Що передувало?

Росіяни сьогодні можуть продовжити масовані атаки на Україну ударними дронами. Ворог має велику кількість БпЛА та може атакувати з півночі й сходу.

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