Росія готує нову хвилю ударів, атака може тривати весь день, - Ігнат

Росіяни сьогодні можуть продовжити масовані атаки на Україну ударними дронами. Ворог має велику кількість БпЛА та може атакувати з півночі й сходу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі росіяни атакують безпілотниками Одеську область.

"Також зберігається загроза і для північних областей. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу. Велика кількість БпЛА є у ворога, щоб випустити їх у напрямку нашої держави", - сказав він.

Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння - нереактивні.

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"Ворог активізував саме цей тип ударних засобів, під атакою і західні території України", - додав Ігнат.

Він також розповів, що у серпні росіяни використали великі запаси реактивних дронів, тому зараз запустили кілька хвиль звичайних "шахедів". Реактивні дрони переважно не мають можливості летіти на таку велику відстань.

"Очікуємо, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня", - підсумував він.

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