РФ атакувала чотири області: загинули 9 людей, десятки поранених. ФОТО

Російські війська протягом минулої доби продовжували атакувати цивільну інфраструктуру та населені пункти України. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені у Сумській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сумщина: загинула людина, п'ятеро постраждали

Упродовж доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Сумської області. За інформацією поліції області, ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони та міномети.

У Новослобідській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув 53-річний чоловік. Ще один 50-річний чоловік дістав поранення.

У Конотопській громаді через влучання безпілотника поранено 74-річного чоловіка, також постраждала 75-річна жінка.

У Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА поранення дістав 14-річний хлопець.

Ще одна жінка, 49 років, постраждала через мінометний обстріл Середино-Будської громади.

Донеччина: троє загиблих та 13 поранених

За 13 вересня російські війська здійснили 1020 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували сім населених пунктів, повідомили у поліції області.

Найбільше атак зазнав Краматорськ. Росіяни завдали по місту 13 ударів, зокрема трьома авіабомбами КАБ-250 та безпілотниками. Загинули двоє цивільних, ще десятеро людей дістали поранення.

У місті пошкоджено сім багатоквартирних та три приватні будинки, торговельний центр, заклад освіти, пожежну частину, автозаправну станцію та цивільні автомобілі.

У Дружківці внаслідок удару російського FPV-дрона загинув чоловік.

У Слов'янську росіяни шість разів атакували місто КАБом та безпілотниками. Поранено людину, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Також по одному цивільному постраждалому зафіксовано у Знаменівці та Спасько-Михайлівці. У Біленькому російські війська скинули КАБ-250, пошкодивши три приватні будинки.

Запоріжжя: загинув чоловік, четверо людей постраждали

За минулу добу російські війська завдали 876 ударів по Запорізькому, Василівському та Пологівському районах, повідомили у поліції області.

У Кушугумі внаслідок удару російського FPV-дрона загинув 42-річний чоловік. Також були поранені місцеві мешканки.

У Комишувасі через удар КАБами по приватному будинку поранення дістала 50-річна жінка.

У Новомиколаївці внаслідок влучання БпЛА постраждала 33-річна жінка.

Загалом під атаками перебували десятки населених пунктів області. Поліція зафіксувала пошкодження житлових будинків, квартир, гаражів, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

Херсонщина: після нічних атак загинули троє людей

За даними Херсонської ОВА, минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів області та Херсон. Ворог застосовував авіацію, ударні безпілотники та артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено сім багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також зазнали пошкоджень адміністративні та господарські будівлі, автомобілі швидкої допомоги й приватні авто.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще 14 дістали поранення.

Вранці 14 вересня стало відомо ще про один смертельний удар. Близько 08:30 росіяни атакували безпілотником автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють.

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Миколаївщина: пошкоджено господарську будівлю

На Миколаївщині минулої доби росіяни атакували область ударними БпЛА типу Shahed. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та пошкоджень, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Баштанському районі ворог атакував БпЛА типу "Молнія" Снігурівську громаду. Люди не постраждали.

У Миколаївському районі російські військові застосували FPV-дрон та БпЛА типу "Ланцет" по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку було ліквідовано. Постраждалих немає.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки російських атак та воєнні злочини РФ.

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