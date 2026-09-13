Цього тижня рятувальники та поліцейські здійснили понад 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів, - Вигівський. ФОТОрепортаж
Упродовж цього тижня рятувальники та поліцейські здійснили більше 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
"Житлові квартали, торговельні центри, автозаправні станції та обʼєкти залізниці. Тисячі дронів, авіабомби та ракети росіяни запустили здебільшого по цивільних обʼєктах. Їхня мета - терор та унеможливлення нормального життя", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр, понад 1000 значно пошкоджених цього тижня обʼєктів - це звичайні житлові будинки. Також обстріли українських регіонів понівечили 25 закладів освіти, 15 лікарень, два десятки АЗС.
Також очільник відомства нагадав, що сьогодні, 13 вересня, окупанти свідомо атакували потяг і автозаправну станцію в кількох кілометрах від українсько-польського кордону, запустили КАБи по Одещині, зруйнували підʼїзд будинку в Краматорську. Внаслідок лише цих ударів травмовано понад 30 людей.
"На ліквідацію наслідків кожного такого обстрілу залучені десятки наших працівників: рятувальники, слідчі поліції, патрульні, гвардійці. Регулярно працюють кінологічні розрахунки, вибухотехніки, психологи, виїжджають мобільні сервісні центри МВС", - додав Вигівський.
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