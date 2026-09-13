Цього тижня рятувальники та поліцейські здійснили понад 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів, - Вигівський. ФОТОрепортаж

Упродовж цього тижня рятувальники та поліцейські здійснили більше 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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"Житлові квартали, торговельні центри, автозаправні станції та обʼєкти залізниці. Тисячі дронів, авіабомби та ракети росіяни запустили здебільшого по цивільних обʼєктах. Їхня мета - терор та унеможливлення нормального життя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр, понад 1000 значно пошкоджених цього тижня обʼєктів - це звичайні житлові будинки. Також обстріли українських регіонів понівечили 25 закладів освіти, 15 лікарень, два десятки АЗС.

Також очільник відомства нагадав, що сьогодні, 13 вересня, окупанти свідомо атакували потяг і автозаправну станцію в кількох кілометрах від українсько-польського кордону, запустили КАБи по Одещині, зруйнували підʼїзд будинку в Краматорську. Внаслідок лише цих ударів травмовано понад 30 людей.

"На ліквідацію наслідків кожного такого обстрілу залучені десятки наших працівників: рятувальники, слідчі поліції, патрульні, гвардійці. Регулярно працюють кінологічні розрахунки, вибухотехніки, психологи, виїжджають мобільні сервісні центри МВС", - додав Вигівський.

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