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На этой неделе спасатели и полицейские совершили более 1300 выездов для ликвидации последствий российских ударов, - Выговский. ФОТОрепортаж

В течение этой недели спасатели и полицейские совершили более 1300 выездов для ликвидации последствий российских ударов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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"Жилые кварталы, торговые центры, автозаправочные станции и объекты железной дороги. Тысячи дронов, авиабомб и ракет россияне запустили в основном по гражданским объектам. Их цель — террор и лишение возможности вести нормальную жизнь", — говорится в сообщении.

работа спасателей

работа спасателей

Как отметил министр, более 1000 объектов, получивших значительные повреждения на этой неделе, — это обычные жилые дома. Также обстрелы украинских регионов повредили 25 учебных заведений, 15 больниц, два десятка АЗС.

работа спасателей

работа спасателей

Кроме того, глава ведомства напомнил, что сегодня, 13 сентября, оккупанты сознательно атаковали поезд и автозаправочную станцию в нескольких километрах от украинско-польской границы, запустили КАБы по Одесской области, разрушили подъезд дома в Краматорске. В результате только этих ударов пострадали более 30 человек.

работа спасателей

работа спасателей

"К ликвидации последствий каждого такого обстрела привлекаются десятки наших сотрудников: спасатели, следователи полиции, патрульные, гвардейцы. Регулярно работают кинологические расчеты, взрывотехники, психологи, выезжают мобильные сервисные центры МВД", — добавил Выговский.

работа спасателей

работа спасателей

работа спасателей

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Автор: 

МВД (9053) обстрел (35393) ГСЧС (5464) Выговский Иван (112)
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