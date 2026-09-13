На этой неделе спасатели и полицейские совершили более 1300 выездов для ликвидации последствий российских ударов, - Выговский. ФОТОрепортаж

В течение этой недели спасатели и полицейские совершили более 1300 выездов для ликвидации последствий российских ударов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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"Жилые кварталы, торговые центры, автозаправочные станции и объекты железной дороги. Тысячи дронов, авиабомб и ракет россияне запустили в основном по гражданским объектам. Их цель — террор и лишение возможности вести нормальную жизнь", — говорится в сообщении.

Как отметил министр, более 1000 объектов, получивших значительные повреждения на этой неделе, — это обычные жилые дома. Также обстрелы украинских регионов повредили 25 учебных заведений, 15 больниц, два десятка АЗС.

Кроме того, глава ведомства напомнил, что сегодня, 13 сентября, оккупанты сознательно атаковали поезд и автозаправочную станцию в нескольких километрах от украинско-польской границы, запустили КАБы по Одесской области, разрушили подъезд дома в Краматорске. В результате только этих ударов пострадали более 30 человек.

"К ликвидации последствий каждого такого обстрела привлекаются десятки наших сотрудников: спасатели, следователи полиции, патрульные, гвардейцы. Регулярно работают кинологические расчеты, взрывотехники, психологи, выезжают мобильные сервисные центры МВД", — добавил Выговский.

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