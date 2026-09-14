РФ атаковала четыре области: погибли 9 человек, десятки раненых. ФОТО

В течение последних суток российские войска продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам Украины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые в Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сумская область: один человек погиб, пятеро пострадали

За сутки российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Сумской области. По информации полиции области, враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны и минометы.

В Новослободской громаде в результате атаки вражеского БПЛА погиб 53-летний мужчина. Еще один 50-летний мужчина получил ранения.

В Конотопской громаде в результате попадания беспилотника ранен 74-летний мужчина, также пострадала 75-летняя женщина.

В Кролевецкой громаде в результате атаки БПЛА получил ранение 14-летний подросток.

Еще одна женщина, 49 лет, пострадала в результате минометного обстрела Середино-Будской громады.

Донецкая область: трое погибших и 13 раненых

За 13 сентября российские войска совершили 1020 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались семь населенных пунктов, сообщили в полиции области.

Больше всего атак пришлось на Краматорск. Россияне нанесли по городу 13 ударов, в том числе тремя авиабомбами КАБ-250 и беспилотниками. Погибли двое гражданских, еще десять человек получили ранения.

В городе повреждены семь многоквартирных и три частных дома, торговый центр, учебное заведение, пожарная часть, автозаправочная станция и гражданские автомобили.

В Дружковке в результате удара российского FPV-дрона погиб мужчина.

В Славянске россияне шесть раз атаковали город авиабомбами КАБ и беспилотниками. Один человек получил ранения, повреждены жилые дома и автомобили.

Также по одному гражданскому пострадавшему зафиксировано в Знаменовке и Спаско-Михайловке. В Беленьком российские войска сбросили КАБ-250, повредив три частных дома.

Запорожье: погиб мужчина, четверо человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска нанесли 876 ударов по Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам, сообщили в полиции области.

В Кушугуме в результате удара российского FPV-дрона погиб 42-летний мужчина. Также были ранены местные жительницы.

В Камышевахе в результате удара КАБами по частному дому ранения получила 50-летняя женщина.

В Новониколаевке в результате попадания БПЛА пострадала 33-летняя женщина.

В целом под атаками оказались десятки населенных пунктов области. Полиция зафиксировала повреждения жилых домов, квартир, гаражей, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Херсонская область: в результате ночных атак погибли три человека

По данным Херсонской ОГА, за последние сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов области и Херсон. Враг применял авиацию, ударные беспилотники и артиллерию, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Повреждены семь многоэтажных домов и 13 частных домов. Также были повреждены административные и хозяйственные здания, автомобили скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии двое человек погибли, ещё 14 получили ранения.

Утром 14 сентября стало известно еще об одном смертельном ударе. Около 08:30 россияне атаковали беспилотником автомобиль в Днепровском районе Херсона.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность в настоящее время устанавливают.

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Николаевская область: повреждено хозяйственное здание

В Николаевской области за последние сутки россияне атаковали регион ударными БПЛА типа Shahed. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Баштанском районе враг атаковал БПЛА типа "Молния" Снигуровскую общину. Люди не пострадали.

В Николаевском районе российские военные применили FPV-дрон и БПЛА типа "Ланцет" против Куцурубской громады. В селе Дмитровка повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения. В результате атаки возник пожар, который был ликвидирован. Пострадавших нет.

Правоохранители продолжают документировать последствия российских атак и военные преступления РФ.

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