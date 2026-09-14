РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16130 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрелы Запорожской области Обстрелы Херсонщины Обстрелы Николаевщины
842 1

РФ атаковала четыре области: погибли 9 человек, десятки раненых. ФОТО

В течение последних суток российские войска продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам Украины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые в Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сумская область: один человек погиб, пятеро пострадали

За сутки российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Сумской области. По информации полиции области, враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны и минометы.

В Новослободской громаде в результате атаки вражеского БПЛА погиб 53-летний мужчина. Еще один 50-летний мужчина получил ранения.

В Конотопской громаде в результате попадания беспилотника ранен 74-летний мужчина, также пострадала 75-летняя женщина.

Удары по Сумской области 13 сентября

В Кролевецкой громаде в результате атаки БПЛА получил ранение 14-летний подросток.

Еще одна женщина, 49 лет, пострадала в результате минометного обстрела Середино-Будской громады.

Донецкая область: трое погибших и 13 раненых

За 13 сентября российские войска совершили 1020 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались семь населенных пунктов, сообщили в полиции области.

Больше всего атак пришлось на Краматорск. Россияне нанесли по городу 13 ударов, в том числе тремя авиабомбами КАБ-250 и беспилотниками. Погибли двое гражданских, еще десять человек получили ранения.

В городе повреждены семь многоквартирных и три частных дома, торговый центр, учебное заведение, пожарная часть, автозаправочная станция и гражданские автомобили.

В Дружковке в результате удара российского FPV-дрона погиб мужчина.

В Славянске россияне шесть раз атаковали город авиабомбами КАБ и беспилотниками. Один человек получил ранения, повреждены жилые дома и автомобили.

Удары по Донецкой области 13 сентября

Также по одному гражданскому пострадавшему зафиксировано в Знаменовке и Спаско-Михайловке. В Беленьком российские войска сбросили КАБ-250, повредив три частных дома.

Запорожье: погиб мужчина, четверо человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска нанесли 876 ударов по Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам, сообщили в полиции области.

В Кушугуме в результате удара российского FPV-дрона погиб 42-летний мужчина. Также были ранены местные жительницы.

В Камышевахе в результате удара КАБами по частному дому ранения получила 50-летняя женщина.

В Новониколаевке в результате попадания БПЛА пострадала 33-летняя женщина.

Удары по Запорожской области 13 сентября

В целом под атаками оказались десятки населенных пунктов области. Полиция зафиксировала повреждения жилых домов, квартир, гаражей, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Херсонская область: в результате ночных атак погибли три человека

По данным Херсонской ОГА, за последние сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов области и Херсон. Враг применял авиацию, ударные беспилотники и артиллерию, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Повреждены семь многоэтажных домов и 13 частных домов. Также были повреждены административные и хозяйственные здания, автомобили скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии двое человек погибли, ещё 14 получили ранения.

Утром 14 сентября стало известно еще об одном смертельном ударе. Около 08:30 россияне атаковали беспилотником автомобиль в Днепровском районе Херсона.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность в настоящее время устанавливают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Младенец и трое человек пострадали в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТОрепортаж

Николаевская область: повреждено хозяйственное здание

В Николаевской области за последние сутки россияне атаковали регион ударными БПЛА типа Shahed. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Баштанском районе враг атаковал БПЛА типа "Молния" Снигуровскую общину. Люди не пострадали.

В Николаевском районе российские военные применили FPV-дрон и БПЛА типа "Ланцет" против Куцурубской громады. В селе Дмитровка повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения. В результате атаки возник пожар, который был ликвидирован. Пострадавших нет.

Правоохранители продолжают документировать последствия российских атак и военные преступления РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На этой неделе спасатели и полицейские совершили более 1300 выездов для ликвидации последствий российских ударов, - Выговский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2647) Николаевская область (2473) обстрел (35420) Сумская область (4516) Херсон (3512) Запорожская область (4877) Донецкая область (13182) Херсонская область (6076) Краматорский район (1489) Запорожский район (829) Херсонский район (1038) Дружковка (204) Славянск (2881) Камышеваха (23) Кушугум (18)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 