Младенец и трое человек пострадали в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки в результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 4 человека, в том числе младенец.
Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
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"В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, у 2-месячной девочки развилась острая стрессовая реакция; на трассе между с. Безруки и пгт. Слатыно Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова", — говорится в сообщении.
Чем атаковали оккупанты?
Так, россияне нанесли по области следующие удары:
- 10 КАБ;
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 2 FPV-дрона;
- 152 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Великий Бурлук);
- в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Красная Заря), 9 домов, 10 автомобилей (г. Изюм);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки).
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