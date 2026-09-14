РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16130 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
429 0

Младенец и трое человек пострадали в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки в результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 4 человека, в том числе младенец.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, у 2-месячной девочки развилась острая стрессовая реакция; на трассе между с. Безруки и пгт. Слатыно Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова", — говорится в сообщении.

Читайте также: Путин использует удары по экспорту, чтобы морить голодом Африку, - сенатор США Тиллис

Чем атаковали оккупанты?

Так, россияне нанесли по области следующие удары:

  • 10 КАБ;
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 2 FPV-дрона;
  • 152 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Красная Заря), 9 домов, 10 автомобилей (г. Изюм);
  • в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки).

Читайте: РФ хочет помешать поставкам оружия в Украину, - экс-начальник Генштаба Польши Ценюх

Последствия обстрелов Харьковской области: среди пострадавших — ребенок
Последствия обстрелов Харьковской области: среди пострадавших — ребенок
Последствия обстрелов Харьковской области: среди пострадавших — ребенок
Последствия обстрелов Харьковской области: среди пострадавших — ребенок

Автор: 

обстрел (35420) Харьковская область (3170)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 