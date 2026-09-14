Младенец и трое человек пострадали в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки в результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 4 человека, в том числе младенец.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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"В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, у 2-месячной девочки развилась острая стрессовая реакция; на трассе между с. Безруки и пгт. Слатыно Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина.



Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова", — говорится в сообщении.

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Чем атаковали оккупанты?

Так, россияне нанесли по области следующие удары:

10 КАБ;

3 БПЛА типа "Молния";

2 FPV-дрона;

152 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Великий Бурлук);

в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Красная Заря), 9 домов, 10 автомобилей (г. Изюм);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки).

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