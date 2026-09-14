Путин использует удары по экспорту, чтобы морить голодом Африку, - сенатор США Тиллис

Сенатор США Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает пережить зиму, чтобы после нее получить дополнительные рычаги влияния на Украину. В то же время США должны продолжать поддерживать Киев и не позволить России использовать зимний период в качестве инструмента давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам сенатора, Россия уже пытается использовать страдания украинцев как элемент своей стратегии.

"Нам нужно убедиться, что зима, страдания, которые он уже очень явно пытается навязать Украине, - что у него будет ужасная зима. И американский народ должен быть проинформирован о его террористической тактике здесь", - сказал Тиллис.

Он отметил, что Кремль может рассматривать зиму как возможность усилить давление на Украину.

"Он рассматривает эту зиму как возможность. И я рассматриваю эту зиму как возможность, как возможность помочь ему продолжать скатываться по скользкому склону неудачи вниз", - добавил сенатор.

Удары по американским компаниям являются частью стратегии РФ

Говоря о российских ударах по объектам американских компаний в Украине, Тиллис призвал не воспринимать их исключительно как атаки на американский бизнес.

По его мнению, такие удары являются частью более широкой стратегии Кремля по терроризированию украинского населения.

"Что касается нападений на американские компании, я думаю, что все это требует огласки, это требует публикации. Но я не думаю, что США рассматривают это просто как нападение. Надеюсь, мы не будем рассматривать это лишь как вопрос нападения на американскую промышленность или корпорацию. Мы должны рассматривать это как нападение на демократию и суверенное государство, которое ничем не заслужило такого обращения", - отметил американский политик.

Тиллис упомянул удар РФ по Cargill

Отдельно сенатор привел в качестве примера российские удары по объекту американской компании Cargill в Украине.

По его словам, такие атаки направлены не только на конкретные предприятия, но и на более широкую цепочку производства и поставок продовольствия - от выращивания сельскохозяйственных культур до их экспорта.

"Путин сознательно решает не только причинить боль людям, которые пытаются выращивать кукурузу и зерно и экспортировать их, но и напрямую влияет на доступ к продовольствию в самых сложных географических регионах мира, в частности в Африке. Это часть его плана и стратегии", - заявил Тиллис.

Он добавил, что, по его мнению, российский диктатор пытается уничтожить украинскую пищевую промышленность и таким образом влиять на продовольственную безопасность в других регионах мира.

"Путин, по сути, принял решение уничтожить пищевую промышленность в Украине и морить голодом людей в Африке ради собственных эгоистических целей", - сказал сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены сотни тонн медикаментов: войска РФ нанесли удар по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО