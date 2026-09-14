Путін використовує удари по експорту, щоб морити голодом Африку, - сенатор США Тілліс

Сенатор США Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує пережити зиму, щоб після неї отримати додаткові важелі впливу на Україну. Водночас США мають продовжувати підтримувати Київ і не дозволити Росії використовувати зимовий період як інструмент тиску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у коментарі Радіо Свобода.

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За словами сенатора, Росія вже намагається використати страждання українців як елемент своєї стратегії.

"Нам потрібно переконатися, що зима, страждання, які він вже дуже явно намагається накласти на Україну, що це в нього буде жахлива зима. І американський народ має бути поінформований про його терористичну тактику тут", - сказав Тілліс.

Він зазначив, що Кремль може розглядати зиму як можливість посилити тиск на Україну.

"Він розглядає цю зиму як можливість. І я розглядаю цю зиму як можливість, як можливість допомогти йому продовжувати спускатися слизьким схилом невдачі вниз", - додав сенатор.

Удари по американських компаніях є частиною стратегії РФ

Говорячи про російські удари по об'єктах американських компаній в Україні, Тілліс закликав не сприймати їх виключно як атаки на американський бізнес.

На його думку, такі удари є частиною ширшої стратегії Кремля з тероризування українського населення.

"Щодо нападів на американські компанії, я думаю, що все це потребує розголосу, це потребує публікації. Але я не думаю, що США розглядають це просто як напад. Сподіваюся, ми не розглядатимемо це лише як питання нападу на американську промисловість чи корпорацію. Ми маємо розглядати це як напад на демократію та суверенну державу, яка нічого не зробила, щоб цього заслужити", - зазначив американський політик.

Тілліс згадав удар РФ по Cargill

Окремо сенатор навів як приклад російські удари по об'єкту американської компанії Cargill в Україні.

За його словами, такі атаки спрямовані не лише на конкретні підприємства, а й на ширший ланцюг виробництва та постачання продовольства - від вирощування сільгоспкультур до їхнього експорту.

"Путін свідомо вирішує не лише завдати болю людям, які намагаються вирощувати кукурудзу й зерно та експортувати їх, але й безпосередньо впливає на доступ до їжі з найскладніших географічних регіонів світу, зокрема в Африці. Це частина його плану та стратегії", - заявив Тілліс.

Він додав, що, на його думку, російський диктатор намагається знищити українську харчову промисловість і таким чином впливати на продовольчу безпеку в інших регіонах світу.

"Путін, по суті, ухвалив рішення знищити харчову промисловість в Україні та морити голодом людей в Африці заради власних егоїстичних цілей", - сказав сенатор.

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