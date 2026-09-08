Знищено сотні тонн медикаментів: війська РФ ударили по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО

Війська РФ атакували склад аптечної мережі "Аптека доброго дня", знищено сотні тонн медикаментів.

Про це повідомив у фейсбуку директор з питань стратегічного розвитку та інновацій мережі Сергій Горніцький, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, атака відбулася 3 вересня.

Масштаби пошкоджень

"Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня - нестерпимо боляче. На перших фото - наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав'язок стелажі, коробки з медикаментами. На наступних - обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни, куди цинічно прилетів ворожий снаряд", - повідомив Горніцький.

Також він зазначив, що сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить.

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Фото до та після атаки







"Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь", - резюмує Горніцький.

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