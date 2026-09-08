Знищено сотні тонн медикаментів: війська РФ ударили по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО
Війська РФ атакували склад аптечної мережі "Аптека доброго дня", знищено сотні тонн медикаментів.
Про це повідомив у фейсбуку директор з питань стратегічного розвитку та інновацій мережі Сергій Горніцький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, атака відбулася 3 вересня.
Масштаби пошкоджень
"Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня - нестерпимо боляче. На перших фото - наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав'язок стелажі, коробки з медикаментами. На наступних - обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни, куди цинічно прилетів ворожий снаряд", - повідомив Горніцький.
Також він зазначив, що сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить.
Фото до та після атаки
"Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь", - резюмує Горніцький.
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