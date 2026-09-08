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Новини Фото Удари РФ по складах
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Знищено сотні тонн медикаментів: війська РФ ударили по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО

Війська РФ атакували склад аптечної мережі "Аптека доброго дня", знищено сотні тонн медикаментів.

Про це повідомив у фейсбуку директор з питань стратегічного розвитку та інновацій мережі Сергій Горніцький, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, атака відбулася 3 вересня.

Масштаби пошкоджень

"Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня - нестерпимо боляче. На перших фото - наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав'язок стелажі, коробки з медикаментами. На наступних - обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни, куди цинічно прилетів ворожий снаряд", - повідомив Горніцький.

Також він зазначив, що сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить.

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Фото до та після атаки

удар по аптечному складу
удар по аптечному складу
удар по аптечному складу

"Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь", - резюмує Горніцький.

Також читайте: РФ завдала подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами на Одещині. ФОТО

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ліки (866) обстріл (36677) аптека (145) склад (277)
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Топ коментарі
+14
Щось вже й трухани вайберез на болотах перестали горіти. А зберігання ліків у наземних складах то геніально.
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08.09.2026 14:53 Відповісти
+9
Горіло там все.Бо на тих складах все було і телевізори і компи і телефони і багато іншої дорогої техніки.Інша справа,що в України немає і близько стільки засобів ураження.А ті кустарні фламінго навіьть вже не показують.
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08.09.2026 15:01 Відповісти
+6
Зате місяць раділи з відосів, де горить якийсь смітник на рашці...

Даю підказку - у зростанні ціна на продукти, ліки, та на все абсолютно, треба звинувачувати Трампа. Хтось же повинен бути винен, а Трампа ми тут не любимо, то оголосимо винним його...
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08.09.2026 15:03 Відповісти

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