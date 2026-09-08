Уничтожены сотни тонн медикаментов: войска РФ нанесли удар по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО

Войска РФ атаковали склад аптечной сети "Аптека доброго дня", уничтожены сотни тонн медикаментов.

Об этом сообщил в Facebook директор по вопросам стратегического развития и инноваций сети Сергей Горницкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, атака произошла 3 сентября.

Масштабы повреждений

"Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно. На первых фото — наш ежедневный титанический труд, заполненные под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих — обгоревшие развалины, безжизненные каркасы металлических конструкций и полные руины, куда цинично попал вражеский снаряд", — сообщил Горницкий.

Также он отметил, что сотни тонн медикаментов, которых так ждали пациенты по всей стране для лечения самых разнообразных болезней, уничтожены в одно мгновение.

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Фото до и после атаки







"Мы держимся. Несмотря ни на что. Потому что наша жажда жизни и вера в Украину сильнее любого вражеского огня", - резюмирует Горницкий.

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