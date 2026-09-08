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Новости Фото Удар РФ по склам на Киевщие
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Уничтожены сотни тонн медикаментов: войска РФ нанесли удар по складу "Аптеки доброго дня". ФОТО

Войска РФ атаковали склад аптечной сети "Аптека доброго дня", уничтожены сотни тонн медикаментов.

Об этом сообщил в Facebook директор по вопросам стратегического развития и инноваций сети Сергей Горницкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, атака произошла 3 сентября.

Масштабы повреждений

"Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно. На первых фото — наш ежедневный титанический труд, заполненные под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих — обгоревшие развалины, безжизненные каркасы металлических конструкций и полные руины, куда цинично попал вражеский снаряд", — сообщил Горницкий.

Также он отметил, что сотни тонн медикаментов, которых так ждали пациенты по всей стране для лечения самых разнообразных болезней, уничтожены в одно мгновение.

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Фото до и после атаки

удар по аптечному складу
удар по аптечному складу
удар по аптечному складу

"Мы держимся. Несмотря ни на что. Потому что наша жажда жизни и вера в Украину сильнее любого вражеского огня", - резюмирует Горницкий.

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лекарства (1263) обстрел (35369) аптека (157) склад (208)
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Топ комментарии
+14
Щось вже й трухани вайберез на болотах перестали горіти. А зберігання ліків у наземних складах то геніально.
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08.09.2026 14:53 Ответить
+9
Горіло там все.Бо на тих складах все було і телевізори і компи і телефони і багато іншої дорогої техніки.Інша справа,що в України немає і близько стільки засобів ураження.А ті кустарні фламінго навіьть вже не показують.
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08.09.2026 15:01 Ответить
+6
Зате місяць раділи з відосів, де горить якийсь смітник на рашці...

Даю підказку - у зростанні ціна на продукти, ліки, та на все абсолютно, треба звинувачувати Трампа. Хтось же повинен бути винен, а Трампа ми тут не любимо, то оголосимо винним його...
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08.09.2026 15:03 Ответить

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