Россия уничтожила три склада ВОЗ в Украине: в организации "глубоко обеспокоены" растущим числом атак на систему здравоохранения

Фото: World Health Organization Ukraine

За последние три месяца россияне уничтожили в различных регионах Украины три гуманитарных склада Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ).

Об этом сообщили в организации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате авиаударов были уничтожены медицинские товары, предназначенные для прифронтовых и труднодоступных регионов.

Какие склады подверглись атакам

Так, в организации назвали следующие атаки:

3 сентября в результате авиаудара в Киевской области был уничтожен один из главных складов ВОЗ, где хранились гуманитарные медицинские товары.

Двойная атака две недели назад на гуманитарный склад ВОЗ в Днепре привела к полному уничтожению склада. Это привело к потере половины медицинских товаров и оборудования, предназначенных для оказания помощи примерно 225 000 человек, проживающих в прифронтовых и труднодоступных районах.

Еще один склад, который использовала ВОЗ в Киевской области, был поврежден во время масштабной волны атак на город Киев и область в июле.

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Стоит отметить, что ВОЗ не указывает, что удары нанесла Россия.

Глубоко обеспокоены

Когда гуманитарные склады, где хранятся жизненно важные материалы, подвергаются нападениям, последствия выходят далеко за рамки потери зданий или оборудования. Это может привести к задержке или срыву оказания необходимой медицинской помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются. Сейчас наши команды тратят драгоценное время и ресурсы на перемещение материалов из одного места в другое, чтобы обеспечить их безопасность; время и ресурсы, которые должны быть направлены на оказание медицинской помощи, а не на защиту от нападений. Мы глубоко обеспокоены растущим числом нападений на объекты здравоохранения в Украине, в частности на гуманитарные склады", – заявил представитель ВОЗ в Украине Сильвиу Доменте.

Эти нападения являются частью более широкой картины, которая влияет на гуманитарные операции по всей стране. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2026 году по меньшей мере 20 нападений коснулись складов, на которых хранятся гуманитарные грузы. ВОЗ также подтвердила 15 нападений на склады, на которых хранятся товары медицинского назначения, с начала года.

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В ВОЗ заявили, что, несмотря на эти вызовы, продолжают сотрудничать с Министерством здравоохранения и партнерами в сфере здравоохранения по всей Украине, чтобы обеспечить доставку основных медицинских материалов в медицинские учреждения и общины, которые в них нуждаются. После последних инцидентов уже определены альтернативные способы хранения.

"Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы гуманитарная медицинская помощь продолжала оказываться по всей Украине. Я также хочу выразить свою глубочайшую благодарность медицинским работникам Украины, которые продолжают оказывать помощь своим общинам с исключительным мужеством и стойкостью, несмотря на огромные вызовы, с которыми они сталкиваются ежедневно", - добавил Доменте.

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В 2026 году ВОЗ предоставила оборудование и медицинские материалы более чем 300 медицинским учреждениям по всей Украине, включая центры первичной медико-санитарной помощи, больницы, лаборатории и транзитные центры, охватив примерно 3 миллиона человек.